الإصلاح والتنمية: نشارك في "القائمة الوطنية" بـ3 مرشحين

قال أسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، إنّ الحزب توافق على المشاركة في القائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر بانتخابات مجلس الشيوخ، بعدد 3 مقاعد.

وأضاف بديع، لـ"الوطن"، أنّ الثلاث مقاعد جرى تخصيصها لكل من الدكتورة سلوى الحداد، الدكتور عبدالخالق عياد، رئيس هيئة البترول الأسبق، وسامح السادات، القيادي في الحزب.

وتابع بديع، أنّ المرشحين الاحتياطي، هم الدكتور حافظ فاروق عضو، والدكتورة نبيلة محمد أبوحلاوة، وريهام الشبراوي ومحمد سيف، مؤكدا أنّ الحزب يسعى للتوافق مع الأحزاب المشاركة حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أجل استقرار مؤسسات الدولة.