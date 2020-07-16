قافلة بيطرية للكشف على المواشي بقرية سماتاي في الغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية، قافلة علاجية بيطرية بالمجان بقرية سماتاي مركز قطور، تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أفاد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، بأنه جرى فحص الحيوانات بمشاركة نخبة من أطباء المديريه وإدارة قطور برئاسته ومتابعه مدير إدارة قطور.

أسفرت القافلة عن علاج 45 من الجاموس و77 من الأبقار و89 من الأغنام والماعز و950 من الدواجن والطيور و10 من الدواب، إلى جانب رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية. كما جرى سحب 27 عينه دم لفحصها ضد مرض الإجهاض المعدي البروسيلا.