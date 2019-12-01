أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن تنفيذ 7 قوافل طبية وعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وقال المحافظ إن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية "إصلاح الغيط الكبير" بمركز جمصة يومي 2 و3 ديسمبر، وقرية "الدرافيل" بمركز بلقاس يومي 6 و7 ديسمبر، وقرية "ميت لوزة" بمركز المنصورة يومي 9 و10 ديسمبر، وقرية "اليوسيفية" بمركز بني عبيد يومي 16 و17 ديسمبر، وقرية "الشيخ حمام" يومي 20 و21 ديسمبر، وقرية "53 أبو ماضي" بمركز بلقاس يومي 23 و24 ديسمبر، وقرية "ميت اشنا" بمركز أجا يومي 30 و31.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أن الهدف من تنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية هو توسيع قاعدة انتشارها وتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة بشكل دوري.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل العلاجية المجانية مستمرة شهريا لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان.