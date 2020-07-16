المقاولون العرب: إصلاح محور 26 يوليو ينتهي خلال أيام

أوضح المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أن السيول غير المسبوقة التي حدثت في مارس الماضي قد أثرت بشكل كبير على بعض أجزاء محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وقد تم تكليف الشركة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق بطول 210 متر طولي في الاتجاهين، ما استدعى عمل دراسة بواسطة استشاري المشروع لإيجاد أفضل الطرق لإصلاحه بطريقة علمية تضمن عدم تأثر الطريق من أي سيول في المستقبل، وقد تم عمل جلسات استكشافية أظهرت وجود تربة عبارة عن كسر بازلت بردم المحور بارتفاع 17 مترا، ما تطلب تنفيذ بلاطة خرسانية، كحل دائم للطريق، وذلك بمسطح 2400 متر مربع محملة على 44 خازوق بطول 32 مترا للواحد وبقطر متر.

وأشار صلاح، إلى أن تنفيذ تلك المهمة كانت بمثابة عملية صعبة ودقيقة في ظل عدم إمكانية غلق الطريق، وقد واجه المشروع عدة تحديات من بينها عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذي يبلغ 118 طنا، فتم الاستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طنا حيث قامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق باحترافية والماكينة في وضع موازي للطريق ثم قامت بتنفيذ الخازوق المجاور للميل والماكينة بوضع عمودي على الطريق ومرتكزة على الخازوق السابق تنفيذه ليتحمل وزن الماكينة، حيث لا يتسع الطريق للمناورة بأكثر من ماكينة واحدة وونش وسيارات الخرسانة لذا فإن أقصى معدل يمكن تنفيذه هو 2 خازوق خلال اليوم.

وأكد المهندس محسن صلاح، أن الشركة سوف تنتهي بعد أسبوعين من نهو المشروع وفتح الطريق بالكامل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بمحافظة الجيزة.

يذكر أن شركة المقاولون العرب كانت انتهت من إصلاح أحد القطاعات المتضررة في مايو الماضي، وتم فتح الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، بعد أن تم إزالة طبقات الأسفلت والتربة أسفلها، وتم إعادة الردم على طبقات طبقا للمواصفات الفنية وتركيب النيوجيرسي، ومن ثم استخدام الجزء المنتهى في عمل التحويلة المرورية.