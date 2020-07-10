محافظ أسيوط: محور ديروط الحر نقلة نوعية كبيرة في "النقل والمواصلات"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، للاطمئنان على سير العمل ونسب التنفيذ بهذه المشروعات والالتزام بالإجراءات الإحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مشروع محور ديروط الحر على النيل الذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي والزراعي) بتكلفة تصل إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى.

واستمع المحافظ لشرح المهندس المقيم والمهندسين المشرفين على المشروع لمراحل ونسب التنفيذ التي جرت حتى الآن في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى، وتابع أعمال دق الخوازيق وإنشاء الأعمدة الخرسانية لـ"كوبري السكة الحديد" المار على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بتكلفة 495 مليون جنيه.

وأكد المحافظ تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة مسبقًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء "الكمامات" حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع.

وأوضح محافظ أسيوط أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية، لأنه يشمل 13 عملًا صناعيًا منها 2 كباري رئيسية هي (كوبري أعلى نهر النيل بطول حوالي 1000م، وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" وترعة الإبراهيمية) بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة وعدد 10 كباري سطحية و1 بربخ لمخرات السيول، حيث يصل طوله إلى 15 كيلومتر وعرض 21 متر على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5 متر للاتجاه الواحد.

وأضاف محافظ أسيوط، أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري، لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.