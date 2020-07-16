رئيس التحرير

محمود مسلم

القوى العاملة.. تعيين 9 شباب وصرف 25  ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد 

كتب:

الوطن
10:41 ص | الخميس 16 يوليو 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شاباً .

تلقي وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد طليب ،  مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية وإجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية  .

وقال  : إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على  196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  في هذا الخصوص.

 