"القوى العاملة": 6 رحلات طيران للعالقين المصريين بالكويت اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 29 رحلة طيران تحمل علي متنها 5229 راكبا إلى مطارات 10 دول: مصر، والإمارات، والهند، والسودان، وأمريكا، والأردن، ولبنان، وباكستان، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 6 رحلات تقل 870 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 870 عاملا.

وقال إن الرحلة الأولى على طيران الكويتية، رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على العربية للطيران رقم 218 قيام من مطار الكويت 13:55 تصل مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة على الكويتية رقم 545 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05، وصل لمطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا، والسادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.