القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد من اليوم الاثنين ، قبول طلبات راغبي العمل بإحدى شركات المقاولات ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 13 وظيفة عامل ، ولا يشترط الحصول علي مؤهل أو خبرة سابقة، والمرتب الشهري 3300 جنيه ، ويتم تقديم الطلبات بمقر المديرية.