"أمن قنا" يبحث عن قاتل عمته بـ"شومة" في نجع حمادي بسبب خلافات عائلية

تكثف مباحث نجع حمادي، في محافظة قنا، من جهودها لضبط عاطل قتل عمته المسنة بتسديد عدة ضربات بالشوم على رأسها أودت بحياتها في الحال، وذلك بسبب الخلاف على مقتنيات منزلية بقرية الشاورية في مركز نجع حمادي.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بالعثور على جثة مسنة يبلغ عمرها 80 عامًا، داخل منزلها بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، أن هناك شبهة جنائية حول الواقعة وتبين قيام نجل شقيق المجني عليها، بقتلها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح بشومة بسبب خلافات عائلية وخلافات على مقتنيات في المنزل.

نقلت الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهم بقتل عمته لإجراء التحقيقات اللازمة.