لحملة "معا ضد كورونا" بأسوان.. مساعد مدير أمن قنا يتبرع بـ10 آلاف جنيه

تبرع اللواء جودت عبدالجبار مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال، ورئيس مباحث مديرية أمن أسوان السابق، مساء أمس، بمبلغ 10 آلاف جنيه، دعما لجهود حملة "معا من أجل كورونا" بأسوان، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بأسوان، ومنها دعم حالات العزل المنزلي بجرعات العلاج و"ماسكات التنفس" الصناعي، أنابيب الأكسجين خاصة للأسر غير المقتدرة في الحجر المنزلي، وتقديم الاستشارات الطبية من الأطباء المتطوعين بالحملة، ومتابعتهم المستمرة لحالات العزل المنزلي.

واستمرت أعمال الحملة في التعقيم، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي، بتطهير مناطق ظهور الحالات الإيجابية المصابة بفيروس "كورونا المستجد كوفيد-19"، وهي 3 منازل بقرية كركر، ومنزل بمنطقة كيما، ومنزل بعزبة النهضة، ومنزل خلف مديرية الأمن، وحالات بمنطقة المحمودية، ومنطقة الشيخ هارون، ومنطقة كيما، ومنطقة المطحن بنطاق مدينة أسوان.

واستكمل الفريق الثاني، أعمال التطهير والتعقيم بدائرة مركز ومدينة إدفو، لمنازل الحالات الإيجابية بشارع الكوبري، مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، وأهمية التباعد الاجتماعي.

وواصل فريق إدفو، جهوده التطوعية لشراء مستلزمات طبية وأسطوانات أكسجين، وأجهزة تنفس لحالات الحجر المنزلي، دعما من أهل الخير.

كما تابع فريق الخدمات الطبية، الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان، وعددها 15 حالة، ووصل عدد الحالات التي قامت الحملة بمتابعتها منزليا حتى الآن، إلى 30 حالة، ووصل عدد حالات الشفاء التي يتابعها الفريق الطبي 3 حالات، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية الآن.