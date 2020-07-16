الصحة العالمية تعقد مؤتمرا عن مستجدات كورونا في إقليم المتوسط بعد قليل

تعقد منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، بعد قليل، مؤتمرا مهما بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 84843 حالة، بينها 26135 حالة تعافت، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس آب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة آندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة آيفون https://apple.co/3gURgYJ.