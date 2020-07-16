الرمادي والغزالي يفوزان بجائزة ناجي نعمان الأدبية ببيروت

أعلنت هيئة جائزة مؤسسة ناجي نعمان الأدبية ببيروت، أسماء الفائزين بها في دورتها الثامنة عشرة لعام 2020م، التي شارك فيها 3034 أديبًا من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم، كتبوا بـ47 لغة عالمية، وجاءت نتائج الأدباء المصريين والعرب كالتالي:

جوائز الاستحقاق: أمينة بن دنيدينا (الجزائر)، منذر الصعيدي (عمان).

جوائز الإبداع: محمد نجيب الرمادي (مصر)، عبدالعزيز حسن الزيد (المملكة العربية السعودية)، محمد علي الصديق إبراهيم (السودان / المملكة العربية السعودية)، مهند العاقوس (سوريا)، سعيد محمد سعيد (البحرين).

جوائز الإبداع (خارج المسابقة):

عماد الغزالي (مصر)، علي السبيعي (حصل على جائزة العراق للمرة الثانية).

وجائزة مؤسسة ناجي نعمان الأدبية ببيروت انطلقت عام 2002م، وهي جائزة سنوية غير محددة العدد، وتمنح لأصحاب الأعمال الأدبية التي تحيي قيم الإنسانية وتطورها، وكرمت بين 2003 – 2020م أكثر من 425 فائزًا من 4 أصقاع في العالم، ونشرت لهم بأكثر من 50 لغة مختلفة، في إطار سلسلة "الثقافة بالمجان"، التي تصدرها وتوزعها مجانًا.