محافظ الإسكندرية: نسعى لإنشاء سور بطول شاطئ النخيل لمنع التسلل إليه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ملف شاطئ النخيل هو ملف ساخن ويحتوي على مشكلات عديدة منذ أكثر من 20 عاما لأنه معروف أنه شاطئ خطر جدا، موضحا أن شاطئ النخيل طوله كيلو و800 متر تقريبا، وكان من الشواطئ المميزة ولكن عانى من الإهمال في الفترة الماضية، ما سبب غرق المواطنين.

وأضاف الشريف خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أن شاطئ النخيل وصل عدد الغرقى به في اليوم لـ16 غريقا وهي كانت بمثابة مشكلة كبيرة منذ توليه مهام محافظ الإسكندرية.

وتابع الشريف أنه منذ أن تولى مهامه كان شاطئ النخيل محور اهتمام كبير له "كانت جمعية 6 أكتوبر استملت الشاطئ وكان في نوع من الإهمال في البداية وتم التنسيق للعمل معهم، ولكن مع قرارات رئيس الوزراء لإغلاق الشواطئ كان الشاطئ مغلقا ولكن تفاجأ الجميع يوم الجمعة الماضية بعدد الغرقى الذي وصل لـ11 غريقا في ساعة واحدة وهي كانت بمثابة مصيبة".

واستكمل الشريف أنه تم استخراج 10 جثامين حتى الآن بمشاركة فرق الإنقاذ النهري والبحري ولم يتبقَ سوى جثمان صبي واحد سنه 13 سنة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، مؤكدا أنه بمجرد علمه بما حدث انتقل لمكان الحادث وذهب هناك 3 مرات حتى الآن.

وكشف الشريف أنه تم التنسيق مع الجمعية المسؤولة عن الشاطئ الآن لعمل سور شفاف أو حديدي على طول شاطئ النخيل للتحكم في التسلل للشاطئ، بالإضافة لبعض الإجراءات الأخرى التي تحكم السيطرة والتحكم على الشاطئ، مشيرا لواقعة غريبة ومحاولة تسلل أب وأبنائه لشاطئ النخيل الساعة 2 صباحا وتم منعهم، "يجب زيادة الوعي لدى المواطن المصري المتردد على كل الشواطئ وليس شاطئ النخيل فقط".

وشدد الشريف على أنه توجد دوريات ولجان مشتركة تمر على الشاطئ وكانت تبدأ من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى المغرب، ولكن مرور هذه اللجان الآن على شاطئ النخيل أصبح على مدار الـ24 ساعة، وتوجد مجموعة من بعد الساعة 12 مساء وحتى السادسة صباحا توجد مجموعة مسؤولة عن الشاطئ ومنع أي شخص يحاول التردد عليه.