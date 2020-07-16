فرج عامر يشيد بمبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي لتشجيعها المنتج الوطني

ثمن المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع المنتج الوطني، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف دعم قطاع الصناعة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، والاتجاه نحو تشجيع المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية وتوفير كل الإمكانيات للمصانع والمستثمرين المصريين للنهوض بالصناعة الوطنية.

ولفت عامر، في بيان له، أن الصناعة الوطنية شهدت عصور عدة من التهميش والاندثار نتيجة الافتقاد لوضع خطة محكمة للنهوض بها، الأمر الذي أدركته الحكومة وتسعى في الوقت الحالي لتقديم كل أشكال التحفيز للمواطن لشراء المنتجات المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تحتاج لمزيد من التفاعل وسط الجمهور، وأن تتواجد ثقافة شراء المنتج المحلي، وتدعيم تلك المنتجات بجميع المواصفات القياسية للجودة والكفاءة حتى يتم الإقبال عليه والابتعاد عن المنتجات المستوردة، التي تكبل الدولة مبالغ كبيرة، يمكن توجيهها في حل مشكلات المصانع والمستثمرين حتى يستطيعوا مواكبة هذه الخطة.