ضبط 21 مليون جنيه و2 مليون ريال سعودى فى قضايا نصب وتهريب

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط (8) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع- نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (12) شخص.. بمضبوطات بلغت نحو (21 مليون جنيه مصرى- مليون و200 ألف ريال سعودى) تم ضبطها مستندياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.