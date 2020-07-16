فيديو.. محافظ الإسكندرية يخصص شاطئا بطول 230 مترا مجاني الدخول

تحدث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن شاطئ العجمي، مؤكدا تعرض الشاطئ لحالة من الإهمال الكبير، ما قلل من جماله المعهود خصوصا من بعد عام 2011 بسبب حالة من الفوضى التي كان سببها مخالفات البناء التي حدثت هناك وسببت تكدسا سكانيا كبيرا، مشيرا إلى أن أهالي المحافظات المجاورة يأتون لمنطقة العجمي ويستأجرون الشقق لنزول الشاطئ على مدار الـ24 ساعة على الرغم من التنبيهات والتحذيرات والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الشريف خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن شاطئ العجمي عليه أكثر من 10 لافتات توضح أن الشاطئ مغلق بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء وبالرغم من ذلك يصر المواطنين على النزول للشاطئ.

وتابع الشريف أن كافة شواطئ الإسكندرية لها تذكرة دخول بأسعار مختلفة بدءا من 5 جنيهات لـ25 جنيها مما كان يمثل مشكلة للأهالي البسطاء بالإسكندرية وعلى مستوى الدولة كلها، ومن أجل ذلك تم تخصيص شاطئ بطول 230 مترا في سيدي بشر ويكون الدخول بالبطاقة الشخصية وسيكون لكل أسرة شمسية وكراسي وقوات إنقاذ وهذا القرار هدية لأهالي الإسكندرية والمترددين عليها في فترة الصيف.

ووعد الشريف بوجود شواطئ أخرى مجانية خلال الفترة المقبلة، شارحا أن المحافظة مرتبطة بعقود مع بعض المستأجرين ولكن بمجرد انتهاء تلك العقود سيتم على الفور شواطئ أخرى مجانية لكل أهالي مصر.