حفل رسمي بحضور أوروبي في إسبانيا لتكريم ضحايا كورونا

نظمت إسبانيا اليوم، حفلا تكريميا رسميا لضحايا جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" بحضور نحو 400 شخص بينهم ممثلون لمؤسسات أوروبية والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وشارك في المراسم التي أقيمت في "القصر الملكي" في العاصمة "مدريد"، العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

كما شارك فيها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروي جوزيب بوريل والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وحضرها رؤساء وزراء إسبانيا السابقين ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية وعدد من أقارب الضحايا وممثلي مختلف الأديان.

وأقيمت المراسم الأولى من نوعها لتكريم الضحايا الذين قضوا بسبب الفيروس، وأولئك الذين ما زالوا يناضلون من أجل حياتهم والذين تعافوا، فيما خصت بالشكر جميع العاملين في المجال الصحي والعاملين في مجال الخدمات بكل شرائحها.

وألقى الملك فيليبي السادس كلمة شكر فيها الحضور، مؤكدا أنّ هذا اليوم "سيبقى محفورا في قلوبنا" فيما لفت إلى أنّ المجتمع الإسباني لن ينسى ضحايا الجائحة، وأنّ أسرهم "ليست بمفردها في آلامها بل هي آلام تتقاسمها مع جميع أفراد المجتمع الإسباني".

واعتبر الملك فيليبي السادس، أنّ الأزمة الصحية اختبرت إسبانيا كدولة ومجتمع، داعيا إلى التغلب على الصعوبات انطلاقا من التفاهم والتعايش الديمقراطي.

وشملت المراسم كلمة لشقيق أحد ضحايا الفيروس وممرضة من مستشفى في مدينة برشلونة كما أودع الحضور باقات ورد بيضاء اللون في مرجل توسط الساحة التي احتضنت الحفل بالقصر الملكي.