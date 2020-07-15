إسبانيا تسجل 4 وفيات و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن تسجيل 4 حالات وفاة و875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" ارتفع إلى 257494، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 28413 حالة.

وأوضحت الصحة الإسبانية، أن هناك 120 بؤرة مرض نشطة في البلاد، ما دفع حكومات عدة أقاليم إسبانية لفرض إلزامية ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأماكن العامة، مع الحفاظ على مسافة أمان بين متر ونصف المتر.

ودفع الوضع الصحي المتفاقم في إقليم كتالونيا خلال الأيام القليلة الماضية، الحكومة الإقليمية إلى فرض الحجر الصحي والعزل الكامل على محافظة ليريدا وسبع بلدات في منطقة سيجريا اعتبارا من يوم غد الخميس ولمدة 15 يومًا في محاولة السيطرة على تفشي الفيروس.

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد وفيات كورونا المستجد، إلى 45053 حالة بعد تسجيل 85 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 538 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 291911 حالة.

وأضافت الصحة البريطانية، أنها أجرت منذ بداية انتشار الفيروس أكثر من 9 ملايين و368 كشفًا لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى أو ممن إصيبوا بها فعلا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، عن جعل ارتداء أقنعة الوجه في المتاجر والأسواق إلزاميا ابتداءً من يوم 24 من الشهر الجاري من أجل وقف انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يُعاد يوم 25 من يوليو الجاري فتح جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية وقاعات الرياضة العامة التي جرى استثناءها من قرار إعادة الفتح عقب دخوله حيز التنفيذ قبل أسبوعين.