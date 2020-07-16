انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة

انتهى الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، في هدوء والتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ ودون رصد أي معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات، حيث أعدت جامعة القاهرة خطة شاملة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، أجرى يوم السبت الماضي 11 يوليو، جولة تفقدية في كليتي الهندسة والآثار لينطلق معها ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة، لنحو 80 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 25 أغسطس المقبل، ويعقبها مباشرة امتحانات الدراسات العليا.

واختتمت كليات الطب البيطري والهندسة والحقوق (فرع الخرطوم)، امتحانات الأسبوع الأول والتي عقدت على مدار الأسبوع في كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والآثار، وطب الأسنان، والهندسة، والتجارة، والآداب، ودار العلوم، والطب البيطري، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، والعلاج الطبيعي، على أن تبدأ الأسبوع المقبل الامتحانات في كليات الحقوق، والإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة.

وقال الخشت، إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.