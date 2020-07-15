صور.. رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات وأعمال تطوير كلية الزراعة

تفقد الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، الامتحانات وأعمال التطوير التي تشهدها كلية الزراعة، يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وشملت جولة الدكتور محمود المتيني لجان الامتحانات، مشيدا بدقة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد المتيني أعمال التطوير لمدخل الكلية والنافورة وبرجولات الطلاب الجديدة وشبكة الغاز وشبكة المياه والصرف الصحي والحريق والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 7 ملايين جنيه، وتعد إحدى الإنجازات في تاريخ الكلية، حيث أن الشبكات الموجودة قائمة منذ عام 1963.

كما شملت جولة رئيس الجامعة، مشتل الكلية بعد التطوير، مشيدا بجهود إدارة االكلية التي تأتي في إطار ريادة زراعة عين شمس، والتي تعد بيت خبرة وطنية متميزة، كما وجة بضرورة استمرار تطوير البنية الأساسية من رصف وخلافه بتكلفة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه.