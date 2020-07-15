طلاب "طب المنصورة" يؤدون امتحانات نهاية العام بخطة مواجهة كورونا

تابع الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، اختبارات الفرقة الرابعة بكلية الطب، وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستعرض رئيس الجامعة دخول الطلاب واصطفافهم بانتظام على مدخل الكلية لقياس درجة الحرارة، والالتزام بالعلامات الإرشادية على الأرض، ثم الدخول إلى لجان الاختبار، مع مراعاة وجود مسافة كافية بين الطلاب بداخل قاعات الاختبارات.

يُذكر أن حوالي 10300 طالب وطالبة بالفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة يؤدون امتحانات نهاية العام خلال شهر يوليو الجاري.