توقعات بتحطيم رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في طوكيو

توقعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، أن تحطم العاصمة اليابانية رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة لتتجاوز الـ280 إصابة، وذلك بعد يوم من رفع حالة التأهب للعدوى إلى أعلى مستوى.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كويكي، اليوم، قولها "إنّ أحدث رقم قياسي سجلته العاصمة الجمعة الماضي (280 إصابة) ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق والبالغ 243 حالة، ما يعكس ارتفاع عدد الاختبارات اليومية التي أجرتها السلطات الصحية في العاصمة لأكثر من 4 آلاف شخص، وهو أيضًا مستوى مرتفع جديد لاختبارات الفيروس.

ويشهد عدد الإصابات الجديدة في طوكيو اتجاهًا تصاعديًا منذ رفع حالة الطوارئ تمامًا في 25 مايو الماضي، إذ سجلت اليابان ككل 454 إصابة جديدة أمس، وهي أعلى نسبة منذ رفع الطوارئ، ويعكس معدل الإصابات اليومي الذي أعلنته حكومة طوكيو أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.

وتواجه خطة الحكومة اليابانية ومحاولاتها لتعزيز السياحة المحلية- التي ضربها الوباء بإطلاق حملة "جو تو ترافل" هذا الشهر شكوكا متزايدة، في ضوء زيادة واضحة لعودة العدوى.

وقالت كويكي والعديد من رؤساء الحكومات المحلية الآخرين إنّهم قلقون من أن ينتهي البرنامج بنشر الفيروس وإجهاد الأنظمة الطبية الإقليمية.

ورفعت حكومة طوكيو حالة تأهبها إلى أعلى مستوياتها الأربعة، وحثّت السكان على تجنب السفر غير الضروري إلى محافظات أخرى والامتناع عن زيارة المرافق الليلية ومؤسسات الطعام التي لا تتخذ تدابير وقائية كافية لمنع العدوى.

وأعلنت حكومة اليابان، في وقت سابق، اليوم، المضي قدما في خطتها لإطلاق مبادرة تعزيز السفر المحلي بدون تغيير، وذلك على الرغم من تزايد الدعوات لإعادة النظر في البرنامج وسط عودة ظهور حالات جديدة من الإصابة بكورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله، في مؤتمر صحفي: "نريد تنشيط الاقتصادات الإقليمية لمساعدة مجتمعاتها على الخروج من الوضع الصعب، وذلك من خلال دعم السياحة والمطاعم المحلية".

واعتبارا من 22 يوليو الحالي، ستدعم الحكومة رسوم الإقامة والنقل في إطار حملة "جو تو ترافل" التي تهدف إلى تحفيز الرحلات المحلية.

وتخطط الحكومة اليابانية في البداية لتقديم تخفيضات تصل إلى 35% من إجمالي تكاليف السائح مع 15% أخرى تغطيها القسائم التي ستصدر بعد سبتمبر المقبل للطعام والتسوق وأنشطة السفر الأخرى.

ومن المقرر أن تمضي الحكومة قدما في تنفيذ الخطة في مواجهة المخاوف المتزايدة من احتمالية أن تزيد حملة ترويج السفر من عودة العدوى بالفيروس في اليابان.

وقال سوجا، في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم، إنّ خبراء العدوى سيناقشون كيفية منع انتشار الفيروس أثناء سعيهم لإنعاش الاقتصاد.