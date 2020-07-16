بيسكوف: الجيش الروسي لا يشارك في العملية بليبيا

قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن الجيش الروسي لا يشارك في العملية في ليبيا، والكرملين ليس على علم بوجود مجموعات منظمة روسية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا معلومات عن هذا. الجيش الروسي لا يشارك بأي شكل من الأشكال في ليبيا ولا في أي عمليات. نحن لسنا على علم بأن مواطنين روس يمكن أن يشاركوا هناك".

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، عن تأييدهما لحل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية، وتسهيل الحوار بين الليبيين.

من جانبه، أعلن القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، جامشيد بولتايف، أن هناك فرص لإقرار وقف لإطلاق النار في ليبيا حيث أن هناك عدد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة تعمل بنشاط على هذا.

وأشار بولتايف، إلى أن روسيا وتؤيد بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها وحل جميع الخلافات دبلوماسيا.

وأكد بولتايف: "روسيا لا تدعو إلى وقف إطلاق النار فحسب، بل هو موقفنا المبدئي. أي مفاوضات لا يمكن أن تكون إلا بعد وقف إطلاق النار"، مضيفا: "ولذلك، أيدنا المبادرة التي اتخذها رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح، وتتوخى اتخاذ خطوات ملموسة تجمع بين جميع الأطراف المتحاربة".