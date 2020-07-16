محافظ الإسكندرية: أزلنا 2200 مخالفة بناء منذ بداية 2020 وحتى الآن

تطرق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمبادرة حجب الرؤية، شارحا أنه بمجرد تكليفه بمهام محافظ الإسكندرية فوجئ بمشكلة حجب الرؤية وأن البحر لا يراه أحد، وبناء عليه تم إطلاق المبادرة التي أسعدت أهالي الإسكندرية وكافة المصريين، وهي رصد المخالفات التي تسببت في حجب الرؤية بالنسبة للشاطئ.

وأضاف الشريف خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة " القناة الأولى المصرية" أنه تم البدء في عمليات إزالة فورية لتلك المخالفات وتم إزالة مئات المخالفات خلال 3 أسابيع، مشيرا إلى أن المنطقة من المنتزه وحتى الأنفوشي 80% من رؤية البحر موجودة لأي مواطن على الكورنيش.

وتابع الشريف أن الفترة من 2011 وحتى نهاية 2019 حدث بها 134 ألف قرار إزالة ولم ينفذ منهم إلا 4 آلاف لـ7 آلاف قرار فقط لا غير، وهي بمثابة مصيبة، مشددا على أن كل الجهود السابقة فشلت في إيقاف المباني غير المرخصة، وفشلت في إيقاف العشوائيات ولولا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر لكانت الإسكندرية خلال سنوات تدمرت بنيتها التحتية، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي فطن لهذا الأمر بالنسبة للإسكندرية قبل أي محافظة أخرى.

واستكمل الشريف: "الإسكندرية كانت ستعتبر بارك للسيارات ووسائل النقل تتحرك بها كالسلحفاة، واهتمام الرئيس أعطى دفعة كبيرة للمحافظة والمنطقة الشمالية والأمن للنزول وتنفيذ الإزالات وتم عمل إزالات من 1/1/2020 وحتى اليوم يتجاوز 2200 إزالة لا يجوز عليها التصالح"، شارحا أن ملف التصالح في المخالفات ملف كبير تم وضع شروط له وحتى الآن تم تحقيق إنجاز لم يتحقق في عشر سنوات مضت بالإسكندرية".

وشرح الشريف أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالات الفورية وهي التي تجوب الشوارع على مدار 24 ساعة، وهي التي تقوم بإزالة المباني المخالفة فورا قبل صدور قرار الإزالة وهو بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشددا على أن من يقوم بالمخالفة يتم إحالته للنيابة العسكرية وهي إجراءاتها رادعة للغاية، ولذلك لا توجد مخالفة بالإسكندرية الآن ولا يجرؤ أحد على المخالفة، وجميع الإزالات التي تحدث يتم إزالتها فورا "كنا الأول في اليوم الواحد 100 مخالفة واليوم أصبحوا مخالفتين أو 3 فقط".