محافظ الإسكندرية: رصد 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الكورنيش هو الملمح الرئيسي للمحافظة الذي يتوافد المواطنون إليه من جميع أنحاء الجمهورية لذلك نعمل على تطويره بشكل مستمر، وفي نفس الوقت لم يكن هو موضع الاهتمام الوحيد ولكن قمنا بالاهتمام بتطوير المناطق العشوائية أيضا خلال المرحلة الماضية.

وأضاف الشريف، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رصد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية من خلال صندوق تطوير العشوائيات بداية من الصرف الصحي، الرصف، الإنارة، والمياه، وبدأنا بالفعل في التطوير وخصصنا لكل منطقة مبلغا محددا.

وتابع، أنه تم توقيع بروتوكول ينص على أن المنطقة التي يبدأ تطويرها تستغرق 12 شهرا فقط ويتم الانتهاء منها وتطويرها، وأتابع بشكل يومي هذه التطويرات وتم وضع لجان للمراقبة عمليات التطوير، مشيدا بسعادة الأسر الذين كانوا يقطنون هذه الأماكن واستقبال الأهالي له عند زيارته لهذه الأماكن.

واستكمل، أنه خلال 6 شهور سيتم الانتهاء من تطوير بعض المناطق، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيرى الجميع محافظة الإسكندرية بشكل مختلف سواء في الغرب أو على الكورنيش، فضلا عن تطوير ترعة المحمودية وسيكون هناك إفتتاح خلال الفترة القادمة لتطوير المحمودية لأنه من المشروعات القومية الكبري لمحافظة الإسكندرية التي بذلت فيه جهود رائعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمنطقة الشمالية بالتنسيق مع المحافظة بتدبير حوالي 5.5 مليار جنيه والذي سيفتح شريان الحياة لأهل الإسكندرية بالكامل وللمترددين على المحافظة.