وحدة حماية الطفل تنقذ قاصرا من زواج مبكر في الشرقية

قال أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، إنّه استقبل الأسبوع الماضي، بلاغا يفيد بشروع أسرة بتزويج طفلة عمرها 15 عاما "قاصرا" في إحدى قرى المحافظة، وجرى التدخل السريع لمنع زواج الطفلة، بالتنسيق مع النيابة العامة، واستدعاء ولي أمر الطفلة وتوقيع الإقرارات اللازمة عليه، وتوعية الأسرة بخطورة وأضرار الزواج المبكر على الطفلة وصحتها النفسية.

وأضاف مدير وحدة حماية الطفل، أنّه جرى الانتهاء من تدريب جميع مقرري وأخصائيي وحدات حماية الطفل بمراكز المحافظة، لتقديم الإسعافات النفسية الأولية للأطفال المعرضة للخطر، في ظل الأزمات، بواقع 15 ساعة من قبل أخصائيين واستشاريين نفسيين متخصصين وفريق تنظيمي مميز من هيئة إنقاذ الطفولة.

وجرى الانتهاء من تدريب مقرري وأخصائي 9 مراكز على تدريب التربية الإيجابية للطفل وتوعية أولياء الأمور بها الأسبوع الحالي، وسيتم تدريب 10 مراكز المتبقية أول الأسبوع المقبل بواقع 15 ساعة، بدعم من هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة اليونسيف وبالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.