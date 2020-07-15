الموجة الـ16.. إزالة 63 تعديا على 10 أفدنة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة و21 قيراطا و8 أسهم، إلى جانب إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 1185 مترا بمراكز الإبراهيمية وبلبيس وأبوحماد.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم السادس للموجة الـ16، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو 2020 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة.

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه سيجري تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.