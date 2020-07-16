الفيشاوي ينشر صورا من "الحارث"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب (عماد السيد - خالد حال)".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، صور عددا من مشاهد فيلم "30 مارس"، للمخرج أحمد خالد موسى، أمس، داخل النادي السويسري بمنطقة الكيت كات.

وجمعت المشاهد الفيشاوي والفنانة ندى موسى، التي تظهر ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، ويشهد مشاركة عدد من النجوم ضمن أبطاله، أبرزهم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، وأسماء أبواليزيد، وعدد من ضيوف الشرف.

وينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام السيكو دراما، ولم يتحدد بعد موعدا لعرضه.