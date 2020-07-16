"اشتري من أهل الثقة".. الزراعة توضح كيفية اختيار "الأضحية" السليمة

نصح الدكتور أيمن عادل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، المواطنين بضرورة عدم شراء أضحية العيد من الباعة الجائلين مثل الشوادر الموجودة في الشوارع وغير المعروفة، ويجب الشراء من جزار موثوق فيه وسمعته جيدة، أو من الشوادر الخاصة بوزارة الزراعة في المحافظات وهي أشياء موثوق فيها ومعروفة.

وأضاف عادل، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، أن قبل شراء الأضحية يجب أن نفحص شكلها الظاهري وألا تكون بها أي جروح أو قطع في الجلد أو الأذن، وألا يكون حيوانا خاملا ويقف طبيعيا وبه جزء من النشاط، فضلا عن أنه يجب أن تكون العين لامعة وليس بها احمرار أو إفرازات سواء من العين أو الأنف والفم.

وأكد ضرورة النظر على الجزء الخلفي للحيوان والتأكد من خلوه من أي إفرازات على الساق من الخلف وبالنسبة للأسنان بأن يكون جزءا من أسنانه غير لبنية حتى يكون سنه مناسبا للأضحية، وتحسس ظهره والعمود الفقري لرؤية إذا كان به لحم من غيره.

وتابع، أنه بالنسبة للخروف لا يقل عمره عن سنة حتى نستطيع إخراج لحم منه ويفضل أن تكون ليته صغيرة حتى لا تحمل في الوزن وأن تكون الفروة نظيفة ولا يوجد بها أي طفيليات، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد بشكل كبير لاستقبال عيد الأضحى تم رفع حالة الاستعداد القصوى في المجازر وأطباء التفتيش على اللحوم وإعطاء تعليمات باستقبال الذبائح الخاصة بمن يريدون التضحية والذبح بداخل المجزر، ووفرنا كل شيء من الصرف الصحي والمياه والتنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتي تتمثل في التطهير بعد انتهاء أعمال المجزر وارتداء العاملين للكمامات.