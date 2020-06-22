وزارة الزراعة تشكر جائزة بن زايد على دعم التمور العربية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عبدالوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد، والدكتور رضا بعلبك بالأمانة الفنية للجائزة.

ووجّه وزير الزراعة، الشكر للدكتور عبدالوهاب على جهود نحو دعم قطاع التمور في دولنا العربية، ونقل تحيات الدولة المصرية للأشقاء في الإمارات، وأثنى على دور جائزة خليفة بن زايد نحو تطوير زراعة النخيل.

وأشار إلى أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، هي دعم هذا القطاع المهم، وأنّ الحكومة المصرية توليه اهتماما كبيرا لتحقيق المستهدف منه وتطوير الصناعات القائمة عليه.

وأشاد بدور جائزة خليفة في تطوير زراعة النخيل، كما تناول اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم بين الجائزة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، واقترح القصير تشكيل لجنة تنسيقية لجائزة خليفة، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، لدراسة ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، ورسم خريطة طريق للمشروعات المقترحة في المستقبل.

من جانبه، وجّه الدكتور عبدالوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة بن زايد، الشكر لوزير الزراعة، ورحب بفكرة إنشاء لجنة تنسيقية لمتابعة ما تم من إنجازات في هذا الشأن، قائلا: "نسعد دائما بالتعاون مع مصر وشركائنا من القطاع الخاص وكل المؤسسات التي تعمل في خدمة القطاع الزراعي في دولنا العربية".

وأضاف أنّ جائزة خليفة، ساعدت في تحديث مصنع للتمور بالوادي الجديد، وأنشأت ثلاجهة لتخزين التمور بطاقة 4 آلاف طن في واحة سيوة، وساعدت في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية والمزارعين في مجال سلاسل القيمة المضافة في التمور، وكانت تخطط لإنشاء عدد من الثلاجات الأخرى في أسوان والوادي الجديد، ومعمل لزراعة الأنسجة بطاقة 200 ألف شتلة في العام لولا ظروف جائحة كورونا، لكن هذا الأمر ما زال قيد التنفيذ.