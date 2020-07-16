الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الكامب نو، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين برشلونة وأوساسونا، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ37 لبطولة الدوري الاسباني، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة برشلونة وأوساسونا، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 21:00 اليوم الخميس الموافق 16 يوليو الحالي بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد أوساسونا، عبر قنوات beIN Sports HD 3 ، beIN Sports 3 FR.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

يدخل برشلونة المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة.