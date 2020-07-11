يحل برشلونة ضيفًا على نظيرة بلد الوليد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الاسباني.

تستعرض "الوطن" موعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة

تقام اليوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 مباراة برشلونة ضد بلد الوليد على ملعب خوسيه زوريا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

وتذاع مباراة برشلونة وبلد الوليد على قناة beIN SPORTS HD 3، القناة الثالثة بين سبورت.

ترتيب الدوري الاسباني

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يحتل الفريق بلد الوليد المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 39 نقطة،