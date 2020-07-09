موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة القادمة لنادي برشلونة ضد بلد الوليد، التي تجمعهما السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

تنطلق مباراة برشلونة القادمة ضد بلد الوليد، في تمام السابعة والنصف مساء السبت الموافق 11 يوليو الحالي، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة

تقام مباراة بلد الوليد ضد برشلونة على ملعب "نويفو خوسيه زوريلا"، ويمكنك مشاهدة المباراة فور انطلاقها، عبر قناة beIN Sports HD 3، علما بأنّ مباراة الدور الأول انتهت لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5-1.

نتائج الفريقين في الجولة الماضية قبل موقعة بلد الوليد ضد برشلونة

حقق البلوجرانا فوزا صعبا على نظيره إسبانيول، بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ35، بينما تعرض بلد الوليد للخسارة من نظيره فالنسيا بنتيجة 2-1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.