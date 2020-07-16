الاستخبارات العراقية تقبض على 9 داعشيين في نينوى

ألقت المديرية العامة للاستخبارات العراقية، اليوم، القبض على 9 إرهابيين في محافظة نينوى، وذكرت في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنّه تم القبض على 9 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأشارت المديرية العامة للاستخبارات، إلى أنّه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا باشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وقتل وتهجير وفرض إتاوات على المواطنين العراقيين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.