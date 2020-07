طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك"، والتي يتعاون معه فيها النجم الأمريكي سوبر ساكو، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

كان محمد رمضان، شّوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، مرتديا "تيشيرت" مزين برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة في الله نجاح".