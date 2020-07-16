162 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 162 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16424 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان، أنّ عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 927267 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضافت الوزارة المغربية، أنّه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصير إجمالي الوفيات 260 حالة، وتسجيل 75 حالة تعاف جديدة، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 13896 حالة.

تونس: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1327

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة جميعها وافدة بكورونا المستجد، ما يرفع إجمالي المصابين بالفيروس في تونس إلى 1327، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّه جرى في الساعات الـ24 الأخيرة إجراء 909 تحاليل مخبرية، أسفرت عن تسجيل 11 تحليلا إيجابيا من بينهم 8 حالات إصابة جديدة وافدة.

وأضافت الصحة التونسية، أنّ إجمالي حالات الشفاء بلغ 1093 مقابل 50 حالة وفاة و184 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأكدت الوزارة التونسية، أنّ جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.