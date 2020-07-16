يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 1319

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 13.689.854، فيما وصل إجمالي الوفيات 586.772، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.031.271 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأربعاء، تسجيل 13 إصابة وافدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1319، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت في الساعات الـ24 الأخيرة، 791 تحليلا مخبريا، موضحة أن حالات الشفاء بلغت 1091 مقابل 50 حالة وفاة و178 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وفي سياق آخر، خاض الأطباء وعدد من موظفي الصحة الجامعيين في تونس، إضرابا عاما، أمس الأربعاء، في إطار الضغط على الحكومة لأجل تحسين ظروف العمل في القطاع ووقف خطوات "الخصخصة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 20770

وفي الجزائر، سجلت السلطات، أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا المستجد منذ بدء ظهور الجائحة بها في شهر فبراير الماضي، بتسجيلها 554 حالة إصابة في يوم واحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء جمال فورار، في مؤتمرصحفي يومي، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد إلى 20770.

وسجلت السلطات الجزائرية، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1040، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 ألفا و732 حالة.

وقال فورار، إن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 56 مريضا بالعناية المركزة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد بالإضافة إلى حالتي وفاة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين، في إيجاز صحفي يومي حول مستجدات انتشار كورونا المستجد، أن الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 16262 إصابة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 13821 بعد تسجيل تعافي 379 مصابا خلال نفس الفترة.

وذكرت الزين، حول الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات، أن عددها بلغ 2182 حالة بينها 32 حالة ترقد باقسام العناية المركزة.

واستأنفت مساجد المغرب، أمس الأربعاء، إقامة الصلوات الخمس، باستثناء صلاة الجمعة، وسط تدابير وقائية لأجل كبح انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ارتفاع حصيلة الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى 5564 حالة

وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف إنه تم تسجيل 166 حالة شفاء، و46 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأضاف الزحاف، إنه تم التوصل للنتائج، بعد إجراء 895 فحصا من بينها 261 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5564 حالة، منها 2830 حالة شفاء، و149 وفاة.