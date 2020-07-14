تونس تسجل أول إصابة محلية بـ كورونا بعد نحو شهرين

سجَّلت تونس، أمس، أول إصابة محلية بفيروس كورونا، بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج.

وبحسب المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين، جمال الدين حمدي، فإن هذه الإصابة تعود لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقا لها، حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

كما أوضح حمدي أن الأم لا تزال مصابة بالفيروس، فيما شفيت الفتاة بعد صدور نتيجة تحليلها سلبية.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1302 حالة مؤكدة.