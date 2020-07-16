كان في يد أمه.. مصرع رضيع سقط من "موتوسيكل" في الدقهلية

لقي طفل رضيع مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، عقب سقوطه من يد أمه أثناء ركوبها دراجة نارية "موتوسيكل" خلف والده على طريق "دكرنس".

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام، بوصول طفل رضيع جثة هامدة ادعاء سقوطه من "موتوسيكل".

انتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وتبين مصرع "رحيل إ. م.، عمره عام ونصف، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وبسؤال والدته في محضر الشرطة، أكدت أنها أثناء ركوبها "موتوسيكل" خلف زوجها وفي يدها الطفل وأثناء سيره على طريق " أشمون الرمان – عزب ميت طريف" ولوجود مطبات في الطريق، سقط من يدها على الأرض، وتوجهوا به فورا إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.