سقط من الطابق السابع.. مصرع طفل بأوسيم بسبب طائرة ورقية

"حاول الإمساك بطائرة ورقية فسقط من الطابق السابع".. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات المباحث في واقعة مصرع طفل 15 سنة سقط من أعلى سطح العقار الذي يقيم فيه والمكون من 7 طوابق بمنطقة أوسيم.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اللواء محمود السبييلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفي كان يلعب بطائرة ورقية وأثناء محاولته الإمساك بها اقترب من حافة السطح بالدور السابع واختل توازنه وسقط جثة هامدة.

انتقلت القوات تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز أوسيم، إلى مكان الواقعة وتبين من خلال الفحص والتحري عدم وجود شبهة جنائية وفرغت القوات كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة وتبين أن الطفل اختل توازنه ولقي مصرعه في الحال.

صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.