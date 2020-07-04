مصرع طفل في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بأسيوط

لقى طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل عند مدخل قرية الفيما التابعة لمركزالفتح في محافظة أسيوط وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل عند مدخل قرية الفيما دائرة المركز ووفاة طفل كان يقود التروسيكل.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالنعاينة والفحص تبين وقوع الحادث ومصرع " ممدوح سليمان وهمان " 12 سنة "قائد لالتروسيكل ولاذت السيارة بالفرار ,جرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الايمان تحت تصرف النيابة.

وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.