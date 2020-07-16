نائب بطريرك الكاثوليك يزور كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة 

زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة في زيارة رعوية، وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.

وقال المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن الزيارة تخللها ترأس الأنبا باخوم القداس الإلهي بمشاركة الأب فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعاة الكنيسة، وأيضا بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كل وسائل التعقيم، وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.