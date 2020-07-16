أوكرانيا تشكر مصر لإعادة 23 ألف من مواطنيها العالقين وقت غلق الطيران

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أولى لقاءاته الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لأوكرانيا، حيث استقبله اليوم دمتيرو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني في مقر الوزارة بمدينة كييف.

العناني: 1.5 مليون سائح أوكراني يزورون مصر سنويا طبقا لعام 2019

جاء ذلك بحضور السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكراني بالدكتور خالد العناني والوفد المصري المرافق له، معربا عن حبه الشديد لمصر وحرصه الدائم على زيارتها للاستمتاع بالمقاصد والأنماط السياحية المختلفة بها، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوكرانيا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة.

وعقب ذلك، عقد العناني لقاءا مع فاسيل بوندار نائب وزير الخارجية الأوكراني ومسئولة وكالة السياحة بأوكرانيا، وممثلين الحكومة الأوكرانية منها وزارات الصحة والتعليم والثقافة والطيران المدني والصناعة والتجارة والأمن، وبعض رجال الأعمال من أوكرانيا.

وخلال الاجتماع، تمّ مناقشة عدة نقاط من أهمها بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجالي السياحة والآثار، وتمّ بحث التعاون على المستوى الفني حيث تم الاتفاق على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

واستعرض العناني الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية مع استئناف حركة السياحة الخارجية الوافدة إليها حفاظا على كل السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وتحدث وزير السياحة، عن الخطوات التي اتخذتها مصر لبدء السياحة الداخلية والخارجية بها، مشيرا إلى عدم استعجال الحكومة المصرية لعودة السياحة بشكل كامل حيث بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية، كما تم اعتبارا من أوائل يوليو الجاري استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

العناني: أولى ضيوف مصر بأول أيام عودة الحركة كانوا من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا

وعن المؤشرات الأولية لعودة السياحة الوافدة إلى مصر، أشار الوزير إلى أن أولى ضيوف مصر في أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء كانوا من أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، مما يعكس ثقة هذه الدول في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين، لافتا إلى أن هناك 1.5 مليون سائح أوكراني يزورون مصر في السنة طبقا للأرقام السياحية لعام 2019.

أوكرانيا تشكر مصر على عودة مواطنيها بعد استئناف السياحة دون أي إصابة

وقدم فاسيل بوندار نائب وزير الخارجية الأوكراني، الشكر لوزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين الأوكرانيين الذين كانوا موجودين في مصر وقت غلق حركة الطيران والذي بلغ عددهم 32 ألف أوكراني عادوا لبلادهم بسلام، كما وجه الشكر له أيضا على عودة السائحين الذين سافروا لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ أن استأنفت مصر السياحة الخارجية، لبلادهم دون أي إصابة.

واقترح نائب الوزير الأوكراني إمكانية بث عدد من قنوات التليفزيون الأوكرانية في الفنادق المصرية لخدمة السائحين الأوكرانيين، فهم شغوفين بالسياحة الشاطئية بالبحر الأحمر والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتحدث نائب الوزير عن مدى إمكانية دعم مصر لدارسي السياحة من الطلاب الأوكرانيين الذين يقضون فترة تدريبهم بالفنادق السياحية المصرية وتسهيل مهمتهم، وفي هذا الشأن رحب العناني بذلك، مؤكدا حرص مصر على تبادل الخبرات بين الجانين.

وأكد أنه بجانب علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين مصر وأوكرانيا، هناك علاقات تعاون في مجال الاستثمار والسياحة وتبادل الخبرات في جميع المجالات، مشيرا إلى أن مصر هي المقصد السياحي الأول لدى الاوكرانيين.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد غادر أمس في زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.