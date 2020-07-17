أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 17-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم الجمعة 17 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلو جرام.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الفراولة

جاء سعر كيلو جرام الفراولة بـ7 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.