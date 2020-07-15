أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم الأربعاء 15 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:

العنب

تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 10 جنيهات للكيلو جرام.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام من الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.