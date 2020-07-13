أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 12-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين 13 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والبرتقال والعنب على النحو التالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام من الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 10 جنيهات للكيلو جرام.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

العنب

تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.