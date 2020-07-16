رئيس نيسان مصر: لدينا الاستعداد لطرح "صني" بالغاز الطبيعي

عقد مايك ويتفيلد، الرئيس التنفيذى لشركة نيسان مصر، لقاء مع الصحفيين المصريين عبر الفيديو كونفراس، عقب الانتهاء من بث الطرح الرسمى لنيسان اريا، لمناقشة ودراسة متطلبات السوق المصرية واستراتيجية نيسان فى مصر خلال 2020 إلى 2023، وصرح مايك بأن شركة نيسان على استعداد كامل لطرح نيسان صنى بالغاز الطبيعى وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي واهتمام نيسان بالسوق المصرية.

وبسؤاله عن طرح نيسان صنى الشكل الجديد فى مصر، أجاب أنه لا يوجد نية لطرحها حاليا فى السوق المصرية، وقال رامى محارب مدير التسويق والاتصالات فى نيسان، لـ"الوطن"، إن السوق المصرية والمستهلك ليس بحاجة إلى نيسان صني الشكل الجديد لأنها ستكون بسعر مرتفع عن صني الحالية.