نيسان تزيح الستار عن "أريا الكهربائية" الجديدة كليا بقوة 389 حصانا

أزاح المصنع الياباني "نيسان" الستار عن أول سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل SUV "أريا"، والتي تم تعديل شعارها بهدف إطلاق بداية جديدة بعد حالات الفوضى التي حدثت للشركة خلال الفترة الماضية، وخلال السطور التالية أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة الجديدة كليًا:

- يصل طول السيارة الجديدة إلى 4.595 ملم, وعرض 1.850 ملم، وإرتفاع 1.655 ملم, كما يصل طول قاعدة العجلات 2.775 ملم.

-يصل مدى السيارة الكهربائية إلى 610 كم (379 ميل).

-واجهة السيارة مستقبلية بخطوط حادة للغاية، و مصابيح نحيفة، و شبكة أمامية على شكل حرف V، والمقطع الخلفي للسيارة و الذي يحتوي على خط عرضي من الإضاءة من نوع LED, مع المصابيح السميكة نسبياً و مشتت الهواء السقفي.

-تأتي السيارة بأربع خيارات من المحركات وأثينن من انظمة الدفع بسعة بطارية تبدأ من 65 كيلو وات/س، بقوة 215 حصان، وبعزم دوران 300 نيوتن/متر في الخيار الأول، وحتي 90 كيلو وات/س في الخيار الأقوى، بوقوة 389 حصان، وبعزم دوران يصل إلى 600 نيوتن/متر.

-التسارع من (0 : 100) خلال 5.1 ثانية.

-تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/س.

https://www.facebook.com/NissanMotorEG/videos/391971981778586/

-من المتوقع أن تطرح السيارة في اليابان في منتصف العام 2021، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 40 الف دولار .