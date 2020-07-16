صور.. مدير الحرم الإبراهيمي يحذر من محاولات تحويل المسجد لمعبد

قال الشيخ حفظي أبو أسنينة، مدير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، إنّ ما يحدث من استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على أجزاء كبيرة منه من قبل المستوطنين الإسرائيليين، يأتي ضمن محاولاتهم لتحويله لكنيس يهودي (معبد)، ونحن كأوقاف إسلامية وكأهالي في محافظة الخليل، نرفض ذلك.

وكانت مجموعة من المستوطنين، وضعوا سقف وجوانب وتجهيز مقصف على درج الحرم الإبراهيمي خلال اليومين الماضيين.

ووفقًا لوكالة معا الفلسطينية، قال أبو أسنينة: "هذا المكان والذي نرفضه كما نرفض وجود الاحتلال والمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، قبل عشر سنوات بدأ المستوطنون باستخدام المكان لبيع القهوة والشاي والمرطبات وساندويشات للمستوطنين، وخلال اليومين الماضيين قاموا بسقف المنطقة ووضع طاولات فيه وتحويله لمقصف، وهذا اعتداء صارخ على قدسية المسجد الإسلامي الخالص".

يأتي الاعتداء على الحرم الإبراهيمي في وقت أعلنت فيه حكومة الاحتلال نيتها إقامة مصعد كهربائي خارج الحرم، وهذا القرار كانت ولا زالت وزارة الأوقاف ترفضه جملة وتفصيلا، كونه يغير من معالم الحرم الإبراهيمي التاريخية بحسب أبو أسنينة.