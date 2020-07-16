الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور اجتماعات الأمم المتحدة أو لقاء ترامب

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، وجود خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي ردًا على سؤال للصحفيين حول رغبة ترامب في مقابلة بوتين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "حسب تقديراتي هذه ليست تصريحات رسمية، إنها نوع من التكهنات الصحفية، ولا توجد خطط جوهرية في هذا الصدد".

وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين لا يخطط لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي لا يخطط للقاء ترامب".

وتبدأ دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام، حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء في اجتماعات مباشرة بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

موسكو: واشنطن تعمل على خلق بؤر توتر على طول الحدود الروسية

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية.

وقال رودينكو، في تصريح صحفي اليوم، إنّ الولايات المتحدة، في إطار سياستها العامة لاحتواء روسيا، تُعير الاهتمام لخلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية، مشيرًا إلى أنّ هذا سيجبر بلاده على استخدام الموارد المتاحة لمواجهة التهديدات.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنّ واشنطن تعتقد أنّها ستتمكن بهذه الطريقة من صرف انتباه روسيا عن المشاركة في حل المزيد من المشكلات العالمية".

وتابع المسؤول الروسي، قائلا، إنّ الرد الوحيد الذي يمكننا تقديمه، هو الاعتماد على الإمكانات الموجودة والموارد التي تراكمت لدينا عبر تاريخنا، لحل ما يسمى بالصراعات المجمدة على حدودنا.

البنك الدولي يشيد بمساهمة روسيا في العمليات العالمية لتحقيق التنمية

وفي سياق آخر، أعلن البنك الدولي، اليوم، أنّ مساهمة روسيا مهمة في العمليات العالمية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربًا عن أمله أن تحذو الدول الأخرى حذو موسكو.

وقال مدير برنامج البنك الدولي في روسيا، كريستوفر ميللر، خلال مؤتمر عبر الإنترنت: "يسعدنا جدًا أن نرى كيف أنّ جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة يتقدم في روسيا، ونحن نرى أنّ موسكو تقدم مساهمتها الكبيرة في العمليات العالمية لتحقيق مهام التنمية المستدامة وأهدافها وتشارك بنشاط بين دول الأمم المتحدة في تحقيق هذا الهدف"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف ميللر: "أود أن تحذو الدول الأخرى حذو روسيا، وأن تتعلم من مثال روسيا وتشارك في العمليات التعاونية، التي نطلقها في البنك الدولي والأمم المتحدة".

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، قدم الثلاثاء الماضي مراجعة في إطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.